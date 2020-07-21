У Disney World заборонили їсти на ходу через коронавірус / Ілюстративне фото / Getty images

В самом большом и посещаемом центре развлечений в мире Disney World, что в американской Флориде, гостям запретили перекусывать на ходу. Дело в том, что таким образом посетители нашли лазейку в правилах парка развлечений, чтобы не носить маски.