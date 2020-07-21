В американском Диснейленде посетителям запретили есть на ходу: почему
В самом большом и посещаемом центре развлечений в мире Disney World, что в американской Флориде, гостям запретили перекусывать на ходу. Дело в том, что таким образом посетители нашли лазейку в правилах парка развлечений, чтобы не носить маски.
Следовательно, администрация Диснейленда решила запретить гостям потреблять пищу на ходу. Об этом сообщает пресс-служба парка развлечений.
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Какие изменения внесли в правила Disney World:
- Отныне посетителям рекомендуют остановиться и перекусить или выпить напитки на одном месте.
- Ранее в правилах было написано: "Принесите c собой защитные маски и носите их все время, кроме перерывов на обед или плавание".
- Поэтому гости с первого же дня пользовались этой лазейкой, гуляя по парку с маской на подбородке и напитком в руках.
- Теперь же в центре развлечений отметили: во время передвижения по парку маска должна быть на лице.
- Впрочем, Disney World также организовал в парке специальную "Станцию релаксации", где любой желающий может отдохнуть без маски, придерживаясь дистанции.
Ситуация с коронавирусом в США
- США продолжают занимать первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом.
- Сейчас там заболевание подтверждено в 38 30 010 человек, умерли более 140 тысяч человек, выздоровели – 1 849 989 человек.