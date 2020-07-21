У Disney World заборонили їсти на ходу через коронавірус / Ілюстративне фото / Getty images

У найбільшому та найвідвідуванішому центрі розваг у світі Disney World, що в американській Флориді, гостям заборонили перекусувати на ходу. Річ у тім, що таким чином відвідувачі знайшли лазівку у правилах парку розваг, аби не носити маски.