В американському Діснейленді відвідувачам заборонили їсти на ходу: чому
У найбільшому та найвідвідуванішому центрі розваг у світі Disney World, що в американській Флориді, гостям заборонили перекусувати на ходу. Річ у тім, що таким чином відвідувачі знайшли лазівку у правилах парку розваг, аби не носити маски.
Відтак, адміністрація Діснейленду вирішила заборонити гостям споживати їжу на ходу. Про це інформує пресслужба парку розваг.
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Які зміни внесли у правила Disney World:
- Відтепер відвідувачам рекомендують зупинитись і перекусити або випити напої на одному місці.
- Раніше в правилах писало: "Принесіть c собою захисні маски та носіть їх весь час, крім перерв на обід або плавання".
- Тому гості з першого ж дня користувалися цією лазівкою, гуляючи по парку з маскою на підборідді та напоєм у руках.
- Тепер же у центрі розваг наголосили: під час пересування парком маска має бути на обличчі.
- Втім, Disney World також організував у парку спеціальну "Станцію релаксації", де будь-який охочий може відпочити без маски, дотримуючись дистанції.
Ситуація з коронавірусом у США
- США продовжують займати перше місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом.
- Наразі там захворювання підтверджене у 3 830 010 людей, померли понад 140 тисяч осіб, одужали – 1 849 989 осіб.