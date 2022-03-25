В американском зоопарке умер тигр по кличке Путин
25 марта 2022 , 08:10Читати новину українською
Источник:зоопарк Миннесоты
В Соединенных Штатах скончался 12-летний тигр с прозвищем Путин. Он жил в зоопарке Миннесоты.
Известно, что амурский тигр умер от сердечного приступа во время плановой медицинской процедуры.
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Местные ветеринары, зоотехники и работники зоопарка Миннесоты пытались спасти тигра по кличке Путин, однако, к сожалению, не удалось.
Наш 12-летний самец амурского тигра умер во время обычной медицинской процедуры, несмотря на героические усилия нашей команды. Это большая потеря,
– написали в пресс-службе зоопарка.
Отметим, журналисты "Голоса Америки" сообщили в своем твиттере о том, что прозвище тигра было Путин.
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