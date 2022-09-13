Таким образом, Amnesty International снова пытается отбелить российский геноцид против украинцев. Об этом заявил эксперт из Восточной Европы Сергей Сумленный.

Важно Как позор Amnesty International со лживым отчетом о ВСУ помог Украине

Украинский сегмент твиттера сразу же разразился негодованием. Люди спрашивают: почему мы должны обниматься со своими насильниками и убийцами. Там призвали прекратить попытки сделать из агрессора жертву.

Интересно, что с другой стороны конверта размещена статистика о том, какая цена протестов в россии. Там Amnesty International говорит о случаях сексуального насилия и арестов. Интересно, а при чем здесь Украина? Россияне сами выбирают, в какой стране жить.

Интересно! 44% опрошенных россиян выступают за продолжение боевых действий, а еще 44% проголосовали за немедленный переход к переговорам.

Что известно о скандальном отчете

4 августа 2022 года Amnesty International обнародовала отчет о своем исследовании военных действий в Украине. В нем организация прямо обвинила Украину в нарушении правил и обычаев войны. Этот отчет мгновенно взяла на вооружение российская пропаганда.

В отчете говорится, что "украинские военные поставили под угрозу украинское гражданское население, создав базы и используя системы вооружения в жилых районах, в том числе в школах и больницах, поскольку они стремились отразить российское вторжение". Более того, форма пресс-релиза построена таким образом, что должно сложиться впечатление, будто Украина несет полную ответственность абсолютно за все.

Реакция на отчет

Руководитель украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук сообщила, что отчет составляли без участия Украины. Она уволилась с должности.

Журналисты The Times отметили, что Amnesty International решительно принялась уничтожить доверие к себе, служа рупором для путинской пропаганды.

На отчет отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский вспомнил преступления российских террористов, которые они совершают каждый день в Украине. Однако их нет в отчетах некоторых международных организаций.

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