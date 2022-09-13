У такий спосіб Amnesty International знову намагається відбілити російський геноцид проти українців. Про це заявив експерт зі Східної Європи Сергій Сумленний.

Важливо Як ганьба Amnesty International із брехливим звітом про ЗСУ допомогла Україні

Український сегмент твітера одразу ж вибухнув обуренням. Люди питають: чому ми маємо обійматися зі своїми ґвалтівниками та вбивцями. Там закликали припинити спроби зробити з агресора жертву.

Цікаво, що з іншого боку конверта розміщена статистика про те, якою є ціна протестів у росії. Там Amnesty International каже про випадки сексуального насильства та арешти. Цікаво, а до чого тут Україна? Росіяни самі обирають, в якій країні жити.

Цікаво! 44% опитаних росіян виступають за продовження бойових дій, а ще 44% проголосували за негайний перехід до перемовин.

Що відомо про скандальний звіт

4 серпня 2022 року Amnesty International оприлюднила звіт про своє дослідження воєнних дій в Україні. У ньому організація прямо звинуватила Україну у порушенні правил і звичаїв війни. Цей звіт миттєво взяла на озброєння російська пропаганда.

У звіті мовиться, що "українські військові поставили під загрозу українське цивільне населення, створивши бази та використовуючи системи озброєння у житлових районах, зокрема у школах та лікарнях, оскільки вони прагнули відбити російське вторгнення". Ба більше, форма пресрелізу побудована таким чином, що має скластися враженням, ніби Україна несе повну відповідальність абсолютно за все.

Реакція на звіт

Керівниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук повідомила, що звіт складали без участі України. Вона звільнилася з посади.

Журналісти The Times зазначили, що Amnesty International рішуче взялася знищити довіру до себе, слугуючи рупором для путінської пропаганди.

На звіт відреагував і президент України. Володимир Зеленський згадав злочини російських терористів, які вони вчиняють щодня в Україні. Однак їх немає у звітах деяких міжнародних організацій.

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