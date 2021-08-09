США назначили спецпосланника касательно "Северного потока-2": его кандидатура многих удивила

Джо Байден назначил спецпосланника от США по вопросам "Северного потока-2". Он будет заниматься реализацией соглашения между Берлином и Вашингтоном.

Должность получил близкий советник американского президента Амос Хохштейн.

Важно США и Германия не заключали соглашение по "Северному потоку-2", – посол России

Известно, что Хохштейн был одним из главных противников российского газопровода "Северный поток-2". Поэтому довольно странно, что он согласился взять на себя эту работу.

Источники Axios были удивлены, ведь считают, что новая должность Хохштейна внутренне противоречит его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".

Реализация соглашения касательно трубопровода станет в ближайшее время приоритетом для Хохштейна, которого ключевые игроки в Восточной Европе знают как "парня Байдена",

– пишет издание.

Что известно о Хохштейне

Новый спецпосланник США возглавлял отдел международных отношений в сфере энергетики и бюро энергоресурсов Госдепа при администрации Барака Обамы.

В 2017 году он вошел в состав наблюдательного совета украинского "Нафтогаза" и оставался там вплоть до октября 2020 года.

Причиной ухода из компании он тогда назвал растущее сопротивление реформам газового рынка.

Заметим, что 21 июля Ангела Меркель и Джо Байден согласовали свою позицию касательно "Северного потока-2". Согласно их соглашению, Украина должна получить гарантии транзита газа. Также Германия обязалась инициировать санкции в случае нарушений России.