США назначили спецпосланника касательно "Северного потока-2": его кандидатура многих удивила
Источник:Axios
Джо Байден назначил спецпосланника от США по вопросам "Северного потока-2". Он будет заниматься реализацией соглашения между Берлином и Вашингтоном.
Должность получил близкий советник американского президента Амос Хохштейн.
Важно США и Германия не заключали соглашение по "Северному потоку-2", – посол России
Известно, что Хохштейн был одним из главных противников российского газопровода "Северный поток-2". Поэтому довольно странно, что он согласился взять на себя эту работу.
Источники Axios были удивлены, ведь считают, что новая должность Хохштейна внутренне противоречит его репутации и позиции, что трубопровод представляет собой "экзистенциальный кризис, с которым сталкивается Украина".
Реализация соглашения касательно трубопровода станет в ближайшее время приоритетом для Хохштейна, которого ключевые игроки в Восточной Европе знают как "парня Байдена",
– пишет издание.
Что известно о Хохштейне
- Новый спецпосланник США возглавлял отдел международных отношений в сфере энергетики и бюро энергоресурсов Госдепа при администрации Барака Обамы.
- В 2017 году он вошел в состав наблюдательного совета украинского "Нафтогаза" и оставался там вплоть до октября 2020 года.
- Причиной ухода из компании он тогда назвал растущее сопротивление реформам газового рынка.
Заметим, что 21 июля Ангела Меркель и Джо Байден согласовали свою позицию касательно "Северного потока-2". Согласно их соглашению, Украина должна получить гарантии транзита газа. Также Германия обязалась инициировать санкции в случае нарушений России.Обратите внимание! Ранее советник главы ОП Тимофей Милованов заявил, что после запуска "Северного потока-2" ежегодно Украина может терять по 1,5 миллиарда долларов. По его словам, это произойдет в случае остановки транзита российского голубого топлива по газотранспортной системе нашего государства.