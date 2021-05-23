Все нападения происходили в ночь на 22 мая на улице Фердинанда Болстраат или поблизости. Она расположена в районе Де-Пейп.
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Полиция выяснила, что к преступлениям причастен один человек. Впоследствии они задержали 29-летнего мужчину как единственного подозреваемого.
Правоохранители не нашли подтверждения тому, что у него был террористический мотив. Однако такую версию также будут расследовать.
В районе правоохранители остановили движение транспорта и задержали 29-летнего мужчину. В полиции заявили, что рассматриваются различные версии произошедшего. Прямых доказательств того, что мужчина действовал, исходя из террористических мотивов, нет.
Другие нападения с ножом
- В американской Флориде 11-летнюю девочку хотел похитить мужчина с ножом. Он пытался затащить ребенка в свою машину, но ребенку удалось сбежать.
- В российском Екатеринбурге неизвестный посреди улицы зарезал 2 людей. Правоохранители во время задержания стреляли в нападавшего.
- Еще раньше 22-летний парень с ножом в руках набросился на людей в Виннице. Он нанес непроникающие раны лица и руки прохожим.