Все нападения происходили в ночь на 22 мая на улице Фердинанда Болстраат или поблизости. Она расположена в районе Де-Пейп.

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Полиция выяснила, что к преступлениям причастен один человек. Впоследствии они задержали 29-летнего мужчину как единственного подозреваемого.

Правоохранители не нашли подтверждения тому, что у него был террористический мотив. Однако такую версию также будут расследовать.

В районе правоохранители остановили движение транспорта и задержали 29-летнего мужчину. В полиции заявили, что рассматриваются различные версии произошедшего. Прямых доказательств того, что мужчина действовал, исходя из террористических мотивов, нет.

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