Компания Amway приостанавливает деятельность в России. Она – один из лидеров прямых продаж в мире.

Среди товаров компании – товары массового спроса для красоты, здоровья и домашнего хозяйства.

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Amway останавливает работу в России

В Amway подчеркивают, что работали в обеих странах, но война, а также глобальная правовая и операционная среда делает невозможным продолжение бизнеса в России.

Мы объявляем о немедленной приостановке импорта продукции, а также приостанавливаем другие операции в России,

– сообщили в Amway.

В компании также отметили, что члены команды, которые остаются в Украине, предоставляют здоровые пищевые продукты и напитки, предметы личной гигиены и диетические добавки пострадавшим людям, а также местным больницам и благотворительным организациям.

Какие компании покинули Россию

Starbucks закрывает кафе.

закрывает кафе. McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

закрывает все свои 850 ресторанов. KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

и прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. Присоединились и Mars , Sony и Hugo Boss .

, и . PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом. К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola , ранее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией

, ранее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок. Глянцевые журналы GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD прекращают деятельность.

, , , , прекращают деятельность. L'Oreal закрывает магазины.

закрывает магазины. Lamborghini останавливает деятельность.

останавливает деятельность. Ferrari отказывается производить машины для России.

отказывается производить машины для России. Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.

не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора. Cropp , House Brand , Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

, , и закрывают онлайн-магазины. Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

останавливает бизнес в России. Ведущая компания по продажам косметики Avon прекратила деятельность в России

прекратила деятельность в России Американская компания Brown-Forman , известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.

, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию. Американская сеть кофеен Dunkin' Donuts , известная своими фирменными пончиками, приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.

, известная своими фирменными пончиками, приняла решение уйти с рынка кровожадной страны. Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.

также заявил, что прекращает деятельность в России. В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".

сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России". Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.

также прекращает работу в стране-агрессоре. Фармацевтические компании Pfizer и Bayer тоже решили приостановить запланированные инвестиции в России.

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