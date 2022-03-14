Amway останавливает работу в России

14 марта 2022 , 22:19
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Источник:

Amway

Компания Amway приостанавливает деятельность в России. Она – один из лидеров прямых продаж в мире.

Среди товаров компании – товары массового спроса для красоты, здоровья и домашнего хозяйства.

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Amway останавливает работу в России

В Amway подчеркивают, что работали в обеих странах, но война, а также глобальная правовая и операционная среда делает невозможным продолжение бизнеса в России.

Мы объявляем о немедленной приостановке импорта продукции, а также приостанавливаем другие операции в России,
– сообщили в Amway.

В компании также отметили, что члены команды, которые остаются в Украине, предоставляют здоровые пищевые продукты и напитки, предметы личной гигиены и диетические добавки пострадавшим людям, а также местным больницам и благотворительным организациям.

Какие компании покинули Россию

  • Starbucks закрывает кафе.
  • McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
  • KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
  • Присоединились и Mars, Sony и Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
  • К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, ранее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией
  • Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
  • Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
  • L'Oreal закрывает магазины.
  • Lamborghini останавливает деятельность.
  • Ferrari отказывается производить машины для России.
  • Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
  • Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
  • Ведущая компания по продажам косметики Avon прекратила деятельность в России
  • Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
  • Американская сеть кофеен Dunkin' Donuts, известная своими фирменными пончиками, приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.
  • Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.
  • В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
  • Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.
  • Фармацевтические компании Pfizer и Bayer тоже решили приостановить запланированные инвестиции в России.

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Автор: Марта Касіянчук