Amway останавливает работу в России
Источник:Amway
Компания Amway приостанавливает деятельность в России. Она – один из лидеров прямых продаж в мире.
Среди товаров компании – товары массового спроса для красоты, здоровья и домашнего хозяйства.
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Amway останавливает работу в России
В Amway подчеркивают, что работали в обеих странах, но война, а также глобальная правовая и операционная среда делает невозможным продолжение бизнеса в России.
Мы объявляем о немедленной приостановке импорта продукции, а также приостанавливаем другие операции в России,
– сообщили в Amway.
В компании также отметили, что члены команды, которые остаются в Украине, предоставляют здоровые пищевые продукты и напитки, предметы личной гигиены и диетические добавки пострадавшим людям, а также местным больницам и благотворительным организациям.
Какие компании покинули Россию
- Starbucks закрывает кафе.
- McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
- KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
- Присоединились и Mars, Sony и Hugo Boss.
- PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
- К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, ранее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией
- Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
- Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
- L'Oreal закрывает магазины.
- Lamborghini останавливает деятельность.
- Ferrari отказывается производить машины для России.
- Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
- Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
- Ведущая компания по продажам косметики Avon прекратила деятельность в России
- Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
- Американская сеть кофеен Dunkin' Donuts, известная своими фирменными пончиками, приняла решение уйти с рынка кровожадной страны.
- Американский сайт eBay также заявил, что прекращает деятельность в России.
- В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
- Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.
- Фармацевтические компании Pfizer и Bayer тоже решили приостановить запланированные инвестиции в России.
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