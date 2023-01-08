В США вышла на свободу "одна из самых опасных шпионок" времен Холодной войны

В США из тюрьмы выпустили Ану Монтес – одну из самых известных шпионок времен холодной войны, работавшую на Кубу. Она находилась за решеткой более 20 лет, на данный момент женщине 65 лет.

Монтес вышла на свободу 6 января 2023 года. Это указано в базе Федерального бюро тюрем США – шпионка внесена в реестр под номером 25037-016. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно об Аеу Монтес

Это одна из самых известных шпионок времен холодной войны, работавших на Кубу. Согласно данным следствия, Ана Монтес была завербована в 1984 году во время учебы в университете Джона Хопкинса.

Монтесу удалось устроиться аналитиком в Разведывательное управление Минобороны США. Она 17 лет шпионила там в пользу Кубы, передавая кубинской стороне важные данные. Ее задержали только в 2001 году, обвинив в раскрытии лиц четырех американских шпионов и многих секретных материалов. Работая в такой структуре, у шпионки также было много информации о том, как США действовали на Кубе.

Кубинцы хорошо знали все, что мы знали о них и могли использовать это в свою пользу. Кроме того, она могла повлиять на оценки Кубы в своих разговорах с коллегами, а также нашла возможность предоставить информацию, которую она получила, в другие силы,

– сказала о Монтес в 2012 году глава контрразведки США при президенте Джордже Буше Мишель Ван Клив.

За свою шпионскую деятельность Монтес каждые несколько недель встречалась с кубинскими кураторами в ресторанах Вашингтона. Секретную информацию она посылала закодированными сообщениями на пейджер, а приказы получала с помощью коротковолнового радио.

В 2007 году сотрудник американской контрразведки Скотт У. Кармайкл публично заявил, что именно Ана Монтес рассказала офицерам кубинской разведки о тайном лагере армии США в Сальвадоре. Кармайкл утверждал, что Монтес знала о существовании лагеря спецподразделения, так как посетила его за несколько недель до того, как лагерь подвергся нападению в 1987 году от кубинских партизан Фронта национального освобождения Фарабундо Марти. Также Кармайкл назвал ее ответственной за смерть сержанта "зеленых беретов" Грегори А. Фрониуса.

К слову, американка работала на кубинцев из-за личных взглядов. Ее адвокат утверждал, что женщина была возмущена тем, что США поддерживали повстанцев Контрас в Никарагуа.

Еще 5 лет Монтес будет находиться под наблюдением

Монтес могли приговорить к смертной казни, но впоследствии приговорили к 25 годам тюремного заключения. Выносивший приговор судья сказал, что она поставила под угрозу целую нацию.

После выхода из тюрьмы за Аной Монтес наблюдать 5 лет. Правоохранители будут мониторить ее пользование интернетом, она не имеет права работать на правительство или контактировать с иностранными агентами без разрешения.