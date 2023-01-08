Монтес вийшла на волю 6 січня 2023 року. Це вказано в базі Федерального бюро в'язниць США – шпигунка внесена у реєстр під номером 25037-016. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про Ану Монтес

Це одна з найвідоміших шпигунок часів холодної війни, яка працювала на Кубу. Згідно з даними слідства, Ана Монтес була завербована в 1984 році під час навчання в університеті Джона Гопкінса.

Монтес вдалося влаштуватися аналітикинею в Розвідувальне управління Міноборони США. Вона 17 років шпигувала там на користь Куби, передаючи кубинській стороні важливі дані. Її затримали аж у 2001 році, звинувативши у розкритті осіб чотирьох американських шпигунів і багатьох секретних матеріалів. Працюючи у такій структурі, шпигунка також мала багато інформації про те, як США діяли на Кубі.

Кубинці добре знали все, що ми знали про них, і могли використати це на свою користь. Крім того, вона могла вплинути на оцінки Куби у своїх розмовах із колегами, а також знайшла можливість надати інформацію, яку вона отримала, до інших сил,

– сказала про Монтес у 2012 році очільниця контррозвідки США при президенті Джорджі Буші Мішель Ван Клів.

Впродовж своєї шпигунської діяльності Монтес кожні кілька тижнів зустрічалася з кубинськими кураторами в ресторанах Вашингтона. Секретну інформацію вона надсилала закодованими повідомленнями на пейджер, а накази отримувала за допомогою короткохвильового радіо.

У 2007 році співробітник американської контррозвідки Скотт У. Кармайкл публічно заявив, що саме Ана Монтес розповіла офіцерам кубинської розвідки про таємний табір армії США у Сальвадорі. Кармайкл стверджував, що Монтес знала про існування табору спецпідрозділу, тому що відвідала його за кілька тижнів до того, як табір зазнав нападу в 1987 році від кубинських партизан Фронту національного визволення Фарабундо Марті. Також Кармайкл назвав її відповідальною за смерть сержанта "зелених беретів" Грегорі А. Фроніуса.

До слова, що американка працювала на кубинців через особисті погляди. Її адвокат стверджував, що жінка була обурена тим, що США підтримували повстанців Контрас у Нікарагуа.

Ще 5 років Монтес перебуватиме під наглядом

Монтес могли засудити до смертної кари, але згодом засудили до 25 років тюремного ув’язнення. Суддя, який виносив вирок, сказав, що вона поставила під загрозу цілу націю.

Після виходу з вʼязниці за Аною Монтес спостерігатимуть 5 років. Правоохоронці моніторитимуть її користування в інтернеті, вона не має права працювати на уряд або контактувати з іноземними агентами без дозволу.