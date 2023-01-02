Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише 24 канал.

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Він зазначив, що українська розвідка добре знає всіх тих командирів, які починали цю війну.

Той же самий генерал Кузовльов, інші генерали, які зараз посідають дуже високі позиції в ЗС РФ. Ми відстежуємо таку діяльність, ми збираємо таку інформацію, тому що вона необхідна,

– наголосив Скібіцький.

За його словами, цю інформацію вже використали у Міжнародному суді ООН в Гаазі, коли Україна позивалась стосовно фінансування і підтримки терористичної діяльності російської федерації на нашій території.

Скібіцький зазначив, що розвідка продовжує накопичувати відповідний матеріал. Він стверджує, що Україна має відповідні бази даних. "Активно працюємо з МЗС, з Офісом генпрокурора для того, щоб представити всі докази, які необхідні. А як ми знаємо, воєнні злочини не мають терміну давності, і в будь-який момент ці дані можуть бути представлені Головним управління розвідки", – підкреслив представник ГУР.

Зверніть увагу. За даними чеської моніторингової групи Russian Officers killed in Ukraine, станом на 1 листопада 2022 року в Україні ліквідовано 1 402 російських офіцери, з них 10 генералів (2 генерал-лейтенанти та 8 генерал-майорів), 44 полковники, 98 підполковників, 193 майори, 279 капітанів, 471 старший лейтенант.

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