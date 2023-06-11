В Индонезии началось извержение пресловутого вулкана Анак Кракатау

На индонезийских островах проснулся спавший последние годы вулкан. Собственно, расположен он между островами Ява и Суматра одного из проливов. Его название – Анак Кракатау.

В воскресенье, 11 июня, СМИ начали активно писать, что в Зондском проливе в Индонезии было извержение вулкана Анак Кракатау. Он выбрасывал пепел на высоту в три километра.

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Власти не объявляли эвакуацию

Отметим, что этот вулкан извергался не менее семи раз с вечера пятницы, 9 июня. Это подтвердили в Центре вулканологии и геологической угрозы Индонезии.

Там также заявили, что это было самое длительное извержение с 2018 года – тогда оно привело к смертоносному цунами вдоль побережья Явы и Суматры.

Несмотря на масштабы катастрофы, сообщений о пострадавших или жертвах в этот раз не было. Кроме того, власти не выдавали приказы об эвакуации населения. Очевидно, потому что ближайший населенный пункт от этого вулкана расположен в 16,5 километра.

Камера фиксировала вспышки лавы и продолжение извержения Анак Кракатау до утра субботы, 10 июня.

В Индонезии проснулся вулкан: смотрите видео из соцсетей

Что делать в случае извержения вулкана

К счастью, в Украине нет вулканов, которые могут повлечь за собой серьезные катастрофы для людей и природы. Однако многие украинцы, как известно, разбросаны по всему миру.

Многие из них находятся в местах за границей, где есть много действующих вулканов. Эти советы будут для них полезны. Итак, в случае извержения вулкана: