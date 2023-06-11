В Индонезии началось извержение пресловутого вулкана Анак Кракатау
Источник:УНН
На индонезийских островах проснулся спавший последние годы вулкан. Собственно, расположен он между островами Ява и Суматра одного из проливов. Его название – Анак Кракатау.
В воскресенье, 11 июня, СМИ начали активно писать, что в Зондском проливе в Индонезии было извержение вулкана Анак Кракатау. Он выбрасывал пепел на высоту в три километра.
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Власти не объявляли эвакуацию
Отметим, что этот вулкан извергался не менее семи раз с вечера пятницы, 9 июня. Это подтвердили в Центре вулканологии и геологической угрозы Индонезии.
Там также заявили, что это было самое длительное извержение с 2018 года – тогда оно привело к смертоносному цунами вдоль побережья Явы и Суматры.Обратите внимание! Несмотря на масштабы катастрофы, сообщений о пострадавших или жертвах в этот раз не было. Кроме того, власти не выдавали приказы об эвакуации населения. Очевидно, потому что ближайший населенный пункт от этого вулкана расположен в 16,5 километра.
Камера фиксировала вспышки лавы и продолжение извержения Анак Кракатау до утра субботы, 10 июня.
В Индонезии проснулся вулкан: смотрите видео из соцсетей
Что делать в случае извержения вулкана
К счастью, в Украине нет вулканов, которые могут повлечь за собой серьезные катастрофы для людей и природы. Однако многие украинцы, как известно, разбросаны по всему миру.
Многие из них находятся в местах за границей, где есть много действующих вулканов. Эти советы будут для них полезны. Итак, в случае извержения вулкана:
- слушайте местные власти, спасательные службы и метеорологические организации – они будут предоставлять актуальную информацию об опасности, уровне угрозы и мерах, которые нужно принять;
- избегайте его ближайшей зоны воздействия – в зависимости от масштабов извержения эта зона может быть разной; важно держаться подальше от потенциально опасных участков, где возможны выбросы пепла, лавы, газов и других материалов;
- используйте защитное снаряжение – носите защитную маску или прикладывайте к лицу влажную ткань, чтобы избежать вдыхания токсичных веществ;
- подготовьтесь к эвакуации – в частности, подготовьте необходимые вещи: документы, лекарства, одежду и средства гигиены, а также имейте при себе запас пищи и воды на несколько дней.