У неділю, 11 червня, ЗМІ почали активно писати, що в Зондській протоці в Індонезії було виверження вулкана Анак Кракатау. Він викидав попіл на висоту у три кілометри.
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Влада не оголошувала евакуацію
Зазначимо, що цей вулкан вивергався щонайменше сім разів з вечора п'ятниці, 9 червня. Це підтвердили у Центрі вулканології та геологічної небезпеки Індонезії.
Там також заявили, що це було найтриваліше виверження від 2018 року – тоді воно спричинило смертоносне цунамі вздовж узбережжя Яви та Суматри.
Камера фіксувала спалахи лави та продовження виверження Анак Кракатау до ранку суботи, 10 червня.
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Що робити у разі виверження вулкана
На щастя, в Україні немає вулканів, що можуть спричинити серйозні катастрофи для людей та природи. Однак чимало українці, як відомо, розкидані по всьому світу.
Чимало з них земляків перебуває у місцях за кордоном, де є багато діючих вулканів. Ці поради будуть для них корисними. Отже, у разі виверження вулкана:
- слухайте місцеву владу, рятувальні служби та метеорологічні організації – вони надаватимуть актуальну інформацію про небезпеку, рівень загрози та заходи, які потрібно вжити;
- уникайте його найближчої зони впливу – залежно від масштабів виверження ця зона може бути різною; важливо триматись якомога далі від потенційно небезпечних ділянок, де можливі викиди попелу, лави, газів та інших матеріалів;
- використовуйте захисне спорядження – носіть захисну маску або прикладайте до обличчя вологу тканину, аби уникнути вдихання токсичних речовин;
- підготуйтесь до евакуації – зокрема, підготуйте необхідні речі: документи, ліки, одяг та засоби гігієни, а також майте при собі запас їжі та води на кілька днів.