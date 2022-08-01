Аналитик объяснил, какие "но" есть в отказе ЕС от российского угля

Эмбарго на российские угли, в условиях экономического кризиса, имеет определенные нюансы. Кризис этот, в основном, затронул страны Европы – есть проблемы с углем, газом и нефтью.

Об этом 24 канала рассказал аналитик Андрей Вигиринский. Он также отметил, что те ограничения, которые касаются ключевых статей доходов России, начались с угля.

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"В прошлом году, поставка этого сырья в Европу, достигла 47 миллионов тонн. Сегодня нам недоступна российская статистика, но, что такое эти 47 тонн – это 1/6 потребления Китая в год, хотя это страна, которая является крупнейшим добытчиком угля в мире" , – объясняет Вигиринский.

Когда мы говорим о том, что Европа отказывается от российского угля, то это не столь болезненно для страны-агрессорки, как отказ от газа,

– говорит аналитик.

По его словам, Европа в мае закупила самое большое количество газа, ведь они понимали, что придется отказываться и искать новые пути снабжения.

Новый угольный игрок для Европы – Казахстан

По словам Вигиринского, новым поставщиком будет Казахстан, ранее часть угля присылал в Китай. Поставкой угля в Китай сейчас занимается россия.

В прошлом году можно было говорить об угле, стоимостью до 200 долларов, то сегодня эта сумма – около 380 долларов за тонну, отмечает аналитик.

Если мы говорим о потерях доходов России от европейских ограничений, то он не может потерять средства, ведь он просто отправит его на другие маршруты, в другие страны,

– убежден Андрец Вигиринский.

"Уголь – это тот товар, который можно снабжать и железной дорогой, и морем. В отличие от газа, нуждающегося либо в ГТС, либо в СПГ. Поэтому и так быстро удалось найти альтернативу в Европе, ведь есть больше поставщиков и больше путей для транспортировки", – резюмирует специалист.

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