Аналитик раскрыл "схему" президентских выборов в Украине: Напоминает игру в покер

Около полдесятка украинских олигархов финансируют до 18 кандидатов на кресло Президента Украины.

Об этом по итогам встречи с политологами в Киеве заявил аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд, сообщает "Голос Америки".

"Мы обсудили то, кто стоит за каждым из кандидатов. Просматривается четкая тенденция: полдесятка украинских олигархов, по сообщениям, финансируют до 18 будущих кандидатов в президенты", – отметил он.

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По словам эксперта, "серьезные олигархи имеют по три кандидата в игре – один является их фаворитом, один имеет шансы на победу и назначения еще одного - портить ситуацию для других".

Это очень напоминает напряженную ночную игру в покер в задымленной комнате,

– подытожил Аслунд.

Напомним, в 2019 году в Украине состоятся выборы Президента Украины. Согласно соцопросам, пока лидерами симпатий украинцев являются Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. При этом шансы Порошенко на победу в выборах президента в 2019 году уменьшаются с каждым месяцем. Если раньше он без проблем проходил во второй тур, а дальше все зависело от "спарринг-партнера", то сегодня отдельные социологические опросы ставят под вопрос даже участие действующего президента во втором туре выборов-2019.