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Аналітик розкрив "схему" президентських виборів в Україні: Нагадує гру в покер

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Вибори в Україні
Вибори в Україні / 24 Канал

Близько півдесятка українських олігархів фінансують до 18 кандидатів на крісло Президента України.

Про це за підсумками зустрічі з політологами в Києві заявив аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд, повідомляє "Голос Америки".

"Ми обговорили те, хто стоїть за кожним з кандидатів. Проглядається чітка тенденція: півдесятка українських олігархів, за повідомленнями, фінансують до 18 майбутніх кандидатів у президенти", – зазначив він.

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За словами експерта, "серйозні олігархи мають по три кандидати у грі – один є їх фаворитом, один має шанси на перемогу і призначення ще одного – псувати ситуацію для інших".

Це дуже нагадує напружену нічну гру в покер в задимленій кімнаті,
– підсумував Аслунд.

Нагадаємо, в 2019 році в Україні відбудуться вибори Президента України. Згідно з соцопитуваннями, наразі лідерами симпатій українців є Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. При цьому шанси Порошенка на перемогу у виборах президента у 2019 році зменшуються з кожним місяцем. Якщо раніше він без проблем проходив у другий тур, а далі все залежало від "спаринг-партнера", то сьогодні окремі соціологічні опитування ставлять під питання навіть участь чинного президента у другому турі виборів-2019.

Теги: Новини політики Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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