Аналитики уверяют, что больше всего от экотерроризма страдают открытые и прозрачные предприятия

Специалисты в сфере экологии бьют тревогу, ведь Украину как лавиной накрывает экотерроризм. В то же время псевдоактивисты имитируют защиту окружающей среды только с целью собственной выгоды.

Экологи проанализировали, что больше всего от экотеррора страдают открытые и прозрачные предприятия. Обычно это самые известные представители сельского хозяйства и металлургии. В Украине уже целый список компаний, пострадавших от экотерроризма.

Это дискредитация экологического движения. Когда мы с профессиональной Ассоциацией экологов взялись вдаваться в проблемы этого экотерроризма. Для нас, как для профессионалов, как-то это больно, смотреть на это все позорное явление. Действительно, под этим предлогом дискредитируют профессиональных экологов и это движение,

– рассказал эколог Иван Паламарчук.

Аналитик уверен, что таким образом псевдоактивисты манипулируют общественным мнением, вводят людей в заблуждение.

Экоэксперты призывают общественность быть осмотрительным и чтобы не обнаружить себя использованным в чьей-то игре, проверять историю организации, ее сущность, и серьезность намерений. В противном случае – есть все шансы приобщаться к настоящим провокаторам бизнеса.