Природоохоронці проаналізували, що найбільше від екотерору страждають відкриті та прозорі підприємства. Зазвичай це найвідоміші представники сільського господарства та металургії. В Україні вже цілий перелік компаній, які постраждали від екотероризму.

Це дискредитація екологічного руху. Коли ми з професійною Асоціацією екологів взялися вдаватися в проблеми оцього екотероризму. Для нас, як для професіоналів, якось це боляче, дивитися на це все ганебне явище. Дійсно, під цим приводом дискредитують професійних екологів і цей рух,

– розповів природоохоронець Іван Паламарчук.

Аналітик впевнений, що таким чином псевдоактивісти маніпулюють громадською думкою, вводять людей в оману.

Екоексперти закликають громадськість бути обачною і щоб не виявити себе використаним у чиїйсь грі, перевіряти історію організації, її сутність, і серйозність намірів. В іншому випадку – є усі шанси долучатися до справжніх провокаторів бізнесу.