Аналитики Банка Америки предупредили о повторении мирового кризиса 1998 года

Экономический кризис приближается. В одном из крупнейших банков США – Банке Америки – прогнозируют, что на мировом фондовом рынке может случится повторение экономического кризиса конца девяностых годов.

Об этом пишет Bloomberg.

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Специалисты убеждают, что тренды на мировых рынках схожи с картиной глобальной экономики конца девяностых. Тогда в Азии произошел мировой экономический кризис, а в России – дефолт.

По данным банка, рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний поднимаются вверх.

Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращаются рынки развивающихся стран, – все это похоже на эхо событий 20-летней давности,

– отметил инвестиционный аналитик Банка Америки (Bank of America) Майкл Хартнетт.

В 90-х доллар существенно укрепился. За три года с начала десятилетия он подорожал на 25%. Рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас же, отмечают в банке, рынок облигаций стран снижается, достигая минимума со времени мирового финансового кризиса.

Однако в Bloomberg подчеркнули, что общее положение мирового фондового рынка вызвано и другими факторами. Снижение стоимости валют стран является относительным и происходит на фоне ужесточения позиции США. Вместе с тем, до 2020 года ожидается, что рост экономики стран Азии составит 6%.