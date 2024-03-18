Ведь глава минобороны России Сергей Шойгу сменил командующего Черноморского флота и приказал повышать "живучесть кораблей". Представитель Военно-воздушных сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире телемарафона, что в учебных центрах должны быть полигоны тренировки борьбы за живучесть, пишет 24 Канал.

Смотрите также По кораблю ежемесячно и даже больше: как Украина уничтожает военный флот России

Что в ВСУ говорят о том, как Россия может защищать Черноморский флот

Представитель Военно-морских сил ВСУ рассказал, что оккупанты должны тренировать по этому поводу моряков еще в процессе их подготовки.

Что касается отработки элементов в море, то конечно они сейчас фактически прекратили выходы в море с момента уничтожения патрульного корабля "Сергей Котов". Однако – да, конечно, враг всегда пытается адаптироваться, всегда пытается как-то найти выход из той ситуации, которая складывается, анализирует свои проблемы,

– заявил Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что у российских оккупантов, видимо, есть понимание, почему они не могут справиться с теми угрозами, которые есть.

"Скорее всего, они будут пытаться решить эти проблемы, пытаться усилить защиту своих кораблей. Потому что даже если посмотреть видео попыток отражения россиянами дронов, когда они атаковали один из больших десантных кораблей, то можем заметить – они применяют стрелковое оружие – фактически ручные пулеметы, автоматы. Потому что при таком расстоянии такие цели этот корабль бортовым вооружением отбить не может, потому что построен еще во времена СССР. Не было тогда таких угроз", – объяснил спикер.

По его словам, вражеского присутствия в море фактически нет.

Последние новости о Черноморском флоте России