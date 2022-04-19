Анало-говнет: на что способно уникальное российское оружие

Когда Россия рассказывает о своем "аналоговнетном" оружии, я всегда вспоминаю об истории советского самолета МиГ-25.

Самолет-рекордсмен

Это был самолет с фантастическими тактико-техническими характеристиками.

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Это, кажется, до сих пор самый быстрый серийный самолет. Американцы были, мягко говоря, в шоке от того, как СССР обогнал все, что у них есть. На западе была вполне реальная паника.

Разрушители мифов

Но потом парень с бандеровскім именем Виктор Беленко приземлил самолет в Японии и американцы смогли посмотреть наконец на него.

И поржать.

Оказалось, что Советы хотели иметь что-нибудь способное перехватить новые американские разведчики и бомбардировщики. Технологий готовых не было. А показать результат партии нужно было.

Поэтому решили поставить двигатель от крылатой ракеты, залить все кучей стали, чтобы оно как-то держалось, запустить, а потом как-то все пофиксить.

Чтобы вы понимали, крылатая ракета рассчитана ровно на один полет без особых маневров. Этот самолет ушел от нее не то чтобы очень далеко в результате.

Судьба анало-говнета

Короче, американцы поржали, вернули назад разобранный самолет. А СССР и страны, которым выпущенные самолеты достались, тихонько без особой огласки сняли с вооружения это быстрое, но мало на что способное одобрение.

Самолет навсегда остался на бумаге "анало-говнетом" с непревзойденными показателями, но в реальности был провалом и пользы никому не принес.

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