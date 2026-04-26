Военнослужащая честно сказала, как относится к уклонистам

Среди украинских мужчин, которые не планируют присоединяться к армии, в последнее время сформировался нарратив о том, что армия – это сразу смерть. Это стало следствием некачественной информационной кампании.

Такое мнение 24 Каналу высказала военнослужащая, пресс-офицер полка "Айдар" Анастасия Муцей, отметив, что уклонисты действительно напуганы и это ее раздражает. Она же отфильтровала свое окружение и все ее друзья и знакомые или в армии, или активно ему помогают.

Как военнослужащая относится к уклонистам?

Военнослужащая отметила, что многие ее знакомые, которые не являются военными, считают, что когда они переступят порог ТЦК, то это будет означать "конец". К сожалению, это очень распространенный миф, поэтому некоторые мужчины выбирают опцию "откупиться".

Они (уклонисты, – 24 Канал) запуганы настолько... Вместе со мной ВЛК проходили мобилизованные – это люди, которые плачут в ТЦК, потому что они "сейчас умрут",

– рассказала она.

Заметьте! Главный сержант роты снайперов специального назначения Николай "Раптор" также обратил внимание на то, что люди, которые прячутся, часто представляют себе худший сценарий еще до того, как вообще попадают внутрь системы. Однако реальность иная – после прохождения ВВК людей с реальными проблемами со здоровьем отпускают.

Муцей поделилась, что ей трудно общаться с такими мужчинами, потому что на 5 год полномасштабной войны они все еще думают, что их это "обойдет и кто-то защитит". В то же время военнослужащие отдают самое важное, чтобы защищать страну.

Военнослужащая добавила, что она не обвиняет уклонистов в том, что из-за них она должна быть на фронте. Ведь она воюет ради своего сына, а не заменяет на фронте кого-то, кто боится.

Как можно решить вопрос с уклонистами?

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отметил, что в Украине есть "миллионы уклонистов". Именно поэтому, по его мнению, нужно реформировать проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода.

Между тем Федор Вениславский сравнил уклонистов с должниками алиментов. Чтобы их стало меньше, в Украине обсуждают усиление ответственности, в частности возможность ареста счетов и запрета управления транспортом.