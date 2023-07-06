Об этом рассказал львовский активист Игорь Зинкевич, лично знавший эту семью. По его словам, вражеская ракета попала в квартиру, которая размещалась рядом с той, где жила Анастасия с мамой.
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Я знаю эту семью, у меня в СМИ работает Владимир Садовый – брат Анастасии и сын Мирославы. Анастасийка официально работала в "Укрпочте", но помогала нашей организации, была ассистентом журналиста,
– сообщил Зинкевич.
Он уточнил, что девушке было 32 года, она 1991 года рождения, ее мама – 1963 года.
"Анастасийка – это искренний человек, должен был вскоре выйти замуж, уже заказывал банкетный зал. Через 2 недели должен был выбирать ресторан. Ее жених в шоке. Для меня она останется маленьким ангелом, которая никогда не оставалась равнодушной, старалась всегда помогать", – сказал Игорь. Зинкевич.
Активист также рассказал, что часто брат девушки Владимир отправлял своего ребенка к ним. Часто сам бывал там, но в то время был на патрулировании.
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