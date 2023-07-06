Про це розповів львівський активіст Ігор Зінкевич, який особисто знав цю родину. За його словами, ворожа ракета влучила у квартиру, яка розташовувалась поруч з тією, де мешкала Анастасія з мамою.
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Я знаю цю родину, у мене в ЗМІ працює Володимир Садовий – брат Анастасії та син пані Мирослави. Анастасійка офіційно працювала в "Укрпошті", але допомагала нашій організації, була асистентом журналіста,
– повідомив Зінкевич.
Він уточнив, що дівчині було 32 роки, вона 1991 року народження, її мама – 1963 року народження.
"Анастасійка – це щира людина, мала незабаром вийти заміж, вже замовляла банкетний зал. Через 2 тижні мала обирати ресторан. Її наречений в шоці. Для мене вона залишиться маленьким янголом, яка ніколи не залишалась байдужою, намагалась завжди допомагати", – сказав Ігор Зінкевич.
Активіст також розповів, що часто брат дівчини – Володимир відправляв свою дитину до них. Часто сам там бував, але в той час був на патрулюванні.
Головне про атаку на Львів
- Росія атакувала Львів "Калібрами" у ніч проти четверга. Наразі відомо уже про 5 загиблих і 40 поранених.
- Через терор окупантів пошкоджено житловий будинок і об'єкт критичної інфраструктури.
- Під час ракетної атаки на Львів вдалось знищити 7 із 10 крилатих ракет "Калібр".