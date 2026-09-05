После атаки ВСУ на Крым скончался близкий к Путину "волонтер" Анатолий Чернышов

В Крыму после атаки ВСУ умер исполнительный директор фонда "Народный фронт" Анатолий Чернышов. Эта организация называет себя "движением президента России Владимира Путина".

О смерти Чернышова фонд "Народный фронт" сообщил в своих соцсетях.

Что известно о гибели Анатолия Чернышова?

По версии фонда, вблизи села Скворцово Симферопольского района 58-летний Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате "воздушной атаки ВСУ". Его доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

В "Народном фронте" также заявили, что Владимир Путин посмертно наградил Чернышова "орденом Мужества".

Отметим, что этот фонд помогает российским военным, передавая им транспорт, средства радиоэлектронной борьбы и другое снаряжение. Среди последних сборов фонда были средства на закупку квадрокоптеров.

На своем сайте организация называет себя "движением президента России" Владимира Путина. Ее в 2022 году создал основанный Путиным "Общероссийский народный фронт".

Напомним, утром 2 сентября в оккупированном Севастополе взорвался автомобиль Mazda. В машине находился мужчина, который, по предварительным данным, мог быть российским военным. После взрыва его госпитализировали, а российские силовики перекрыли часть улицы. По одной из версий, причиной мог стать самодельное взрывное устройство.

Тем временем в российском Энгельсе 3 сентября неизвестный открыл огонь по офицеру ВКС России. Вероятно, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче. Военного тяжело ранили и доставили в больницу. По данным СМИ, нападавший стрелял с мотоцикла, а две пули попали в офицера – в туловище и лицо.