Про смерть Чернишова фонд "Народний фронт" повідомив у своїх соцмережах.

Що відомо про ліквідацію Анатолія Чернишова?

За версією фонду, поблизу села Скворцово Сімферопольського району 58-річний Чернишов отримав мінно-вибухові травми внаслідок "повітряної атаки ЗСУ". Його доправили до лікарні, однак врятувати чоловіка не вдалося.

У "Народному фронті" також заявили, що Володимир Путін посмертно нагородив Чернишова "орденом Мужності".

Зауважимо, що цей фонд допомагає російським військовим, передаючи їм транспорт, засоби радіоелектронної боротьби та інше спорядження. Серед останніх зборів фонду були кошти на закупівлю квадрокоптерів.

На своєму сайті організація називає себе "рухом президента Росії" Володимира Путіна. Її у 2022 році створив заснований Путіним "Общероссийский народный фронт".

Нагадаємо, вранці 2 вересня в окупованому Севастополі вибухнув автомобіль Mazda. У машині перебував чоловік, який, за попередніми даними, міг бути російським військовим. Після вибуху його госпіталізували, а російські силовики перекрили частину вулиці. За однією з версій, причиною міг стати саморобний вибуховий пристрій.

Тим часом у російському Енгельсі 3 вересня невідомий відкрив вогонь по офіцеру ВКС Росії. Ймовірно, йдеться про генерал-майора Миколу Варпаховича. Військового тяжко поранили та доправили до лікарні. За даними медіа, нападник стріляв із мотоцикла, а дві кулі влучили в офіцера – у торс та обличчя.