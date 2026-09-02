Після інциденту російські силовики перекрили вулицю, а постраждалого госпіталізували. Про це пише "Кримський вітер" із посиланням на власні джерела.

Що відомо про вибух у Севастополі?

Інцидент стався близько 06:45 на вулиці Колобова. Очевидці розповіли, що після вибуху загорівся автомобіль Mazda. Внаслідок цього постраждав чоловік, який перебував у машині.

Попередньо, вибух стався після того, як чоловік сів в автомобіль, але ще не встиг завести двигун. Пристрій міг бути встановлений під моторним відсіком автомобіля.

Внаслідок вибуху машина загорілася, а чоловік отримав тяжкі поранення. Його госпіталізували, однак інформації про його нинішній стан наразі немає.

Місцеві мешканці зазначили, що вибух був досить потужним. Його, за словами очевидців, було чутно навіть на сусідніх вулицях. Після цього на місце прибули російські силовики. Вони перекрили частину вулиці Колобова та почали встановлювати обставини події.

Спочатку причини вибуху залишалися невідомими. Місцеві жителі висували різні версії: зокрема, припускали, що могла вибухнути сама машина або що неподалік міг впасти безпілотник.

Згодом з'явилася інформація, що постраждалий чоловік, ймовірно, є російським військовослужбовцем. Водночас його особу наразі не розкривають.

За даними джерел, вибух міг бути спричинений саморобним вибуховим пристроєм. Попередньо його потужність оцінюють приблизно у 400 грамів у тротиловому еквіваленті.

Також повідомляється, що підрив стався поблизу будинку №22/3 на вулиці Колобова. У цьому районі квартири свого часу отримували російські військовослужбовці. Наразі обставини вибуху уточнюються.

Український партизанський рух "Атеш" також заявив про причетність підпілля до подій 2 вересня. Там зазначили, що таким чином партизани нібито "привітали" російських військовослужбовців і ветеранів гвардійських частин із Днем російської гвардії.

Це не перший випадок вибуху, пов'язаний із російськими військовими або представниками окупаційних структур у Криму. Зокрема, 13 серпня у Севастополі внаслідок вибуху загинув капітан 1-го рангу ВМФ Росії Роберт Шагєєв. Він був колишнім командиром українського підводного човна "Запоріжжя", який після окупації Криму перейшов на бік Росії.

Тоді вибух стався на Столєтовському проспекті. За попередніми даними, вибуховий пристрій був закладений в урні біля лавки.