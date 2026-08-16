У день вибуху низка проросійських телеграм-каналів припускали, що жертвою замаху міг бути саме Роберт Шагєєв. Журналісти The Insider знайшли докази, які підтверджують цю інформацію.

Що вказує на загибель Шагєєва 13 серпня?

The Insider виявив ІПН, що належить Шагєєву, в реєстрі недійсних ІПН. Його було визнано таким саме 13 серпня, що опосередковано свідчить про смерть його власника.

Індивідуальний податковий номер Шагєєва виявився недійсним / Фото The Insider

Раніше у ФСБ визнали лише те, що внаслідок вибуху загинув військовослужбовець міноборони Росії.

Нагадаємо, що інцидент трапився на проспекті Столєтовському в житловому районі Севастополя. За версією слідства, вибухівку заклали у сміттєву урну. Вона здетонувала, коли Шагєєв проходив повз неї сходами. Від отриманих травм він помер.

Зауважимо, що 49-річний капітан 1-го рангу Роберт Шагєєв став відомим після подій 2014 року. Він був командиром українського підводного човна "Запоріжжя" – єдиного підводного човна України.

Після захоплення Криму він передав судно росіянам і перейшов на службу до армії Росії. Через це Україна оголосила його в розшук за державну зраду.

Також його звинувачували в участі у повномасштабній війні проти України. За даними ЗМІ, підрозділ його флоту міг брати участь у ракетних ударах по Україні з підводних човнів.

Хто міг підірвати зрадника України у Севастополі?

Коментуючи подію, у ФСБ заявили, що затримали підозрювану у вбивстві російського офіцера. Пізніше про її відправку до СІЗО повідомив суд у Севастополі, але особу дівчини не розкрили.

Як пише The Telegraph, у вбивстві Шагєєва підозрюють 32-річну росіянку Маргариту Реут.

За повідомленнями, Реут невдовзі після затримання зізналася у скоєному.

Російський Telegram-канал Mash, який має зв'язки із силовиками, повідомив, що Реут не шкодувала про вбивство. На запитання, чи шкодує вона про скоєне, жінка нібито відповіла "ні".

Також повідомляється, що після вбивства вона планувала втекти з Росії.

За даними ЗМІ, Реут раніше працювала ескортницею. Вона також була біологинею та виготовляла вагінальні супозиторії з рослинними компонентами.

32-річну Маргариту Реут заарештували за вбивство зрадника України / Маргарита Реут/e2w

Відомо, що Реут народилася в Ярославлі, а раніше жила в Сочі та часто приїжджала до Криму. Коли і за яких обставин вона нібито почала співпрацювати з українською розвідкою, невідомо.

У разі обвинувального вироку дівчині може загрожувати до 30 років ув'язнення.

У липні 2025 року Реут уже затримували після того, як у потязі Самара – Адлер вона вигукнула: "Так вам і треба, росіяни!" після повідомлень про українську атаку на залізничний об'єкт у Ростовській області. Тоді її на два дні затримали за опір поліції та оштрафували на 365 доларів за "дискредитацію" російської армії.