В день взрыва ряд пророссийских телеграм-каналов высказали предположение, что жертвой покушения мог стать именно Роберт Шагеев. Журналисты The Insider обнаружили доказательства, подтверждающие эту информацию.

Что указывает на гибель Шагеева 13 августа?

The Insider обнаружил ИНН, принадлежащий Шагееву, в реестре недействительных ИНН. Он был признан недействительным именно 13 августа, что косвенно свидетельствует о смерти его владельца.

Индивидуальный налоговый номер Шагеева оказался недействительным / Фото The Insider

Ранее в ФСБ признали лишь то, что в результате взрыва погиб военнослужащий Минобороны России.

Напомним, что инцидент произошел на Столетовском проспекте в жилом районе Севастополя. По версии следствия, взрывчатку заложили в мусорный бак. Она взорвалась, когда Шагеев проходил мимо нее по лестнице. От полученных травм он скончался.

Отметим, что 49-летний капитан 1-го ранга Роберт Шагеев стал известен после событий 2014 года. Он был командиром украинской подводной лодки "Запорожье" – единственной подводной лодки Украины.

После захвата Крыма он передал судно россиянам и перешел на службу в армию России. Из-за этого Украина объявила его в розыск за государственную измену.

Также его обвиняли в участии в полномасштабной войне против Украины. По данным СМИ, подразделение его флота могло участвовать в ракетных ударах по Украине с подводных лодок.

Кто мог взорвать предателя Украины в Севастополе?

Комментируя происшествие, в ФСБ заявили, что задержали подозреваемую в убийстве российского офицера. Позже о ее отправке в СИЗО сообщил суд в Севастополе, но личность девушки не раскрыли.

Как пишет The Telegraph, в убийстве Шагеева подозревают 32-летнюю россиянку Маргариту Реут.

По сообщениям, Реут вскоре после задержания призналась в содеянном.

Российский Telegram-канал Mash, имеющий связи с силовиками, сообщил, что Реут не сожалела об убийстве. На вопрос, сожалеет ли она о содеянном, женщина якобы ответила "нет".

Также сообщается, что после убийства она планировала сбежать из России.

По данным СМИ, Реут ранее работала эскортницей. Она также была биологом и изготавливала вагинальные суппозитории с растительными компонентами.

32-летнюю Маргариту Реут арестовали за убийство предателя Украины / Маргарита Реут/e2w

Известно, что Реут родилась в Ярославле, а ранее жила в Сочи и часто приезжала в Крым. Когда и при каких обстоятельствах она якобы начала сотрудничать с украинской разведкой, неизвестно.

В случае обвинительного приговора девушке может грозить до 30 лет лишения свободы.

В июле 2025 года Реут уже задерживали после того, как в поезде "Самара – Адлер" она воскликнула: "Так вам и надо, россияне!" после сообщений об украинской атаке на железнодорожный объект в Ростовской области. Тогда ее на два дня задержали за сопротивление полиции и оштрафовали на 365 долларов за "дискредитацию" российской армии.