Не дожил до приговора: умер "попельнянский стрелок", обвиняемый в убийстве 7 человек

Обвиняемый в убийстве шести военных и одного волонтера Анатолий Захаренко умер в возрасте 62 лет. Суд рассматривал его дело в течение четырех лет.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. По информации его семьи и бывшего адвоката, Захаренко умер в больнице после двух дней пребывания в реанимации.

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Как погиб Захаренко

62-летний Анатолий Захаренко, обвиняемый в убийстве шести военных и одного волонтера, умер 17 декабря 2024 года.

Информацию о его смерти 20 декабря подтвердила бывшая адвокат, Екатерина Воронюк.

В последнее время я уже не была его адвокатом, но мне вчера прокурор по делу тоже сказал, что 17 декабря Анатолий Захаренко действительно умер,

– сообщила Воронюк.

В то же время телефон самого Анатолия Захаренко не отвечал на звонки. Адвокат Максим Линевич сообщил журналистам, что пока не имеет официального подтверждения о смерти своего подзащитного, а получил эту информацию от жены Захаренко.

Также журналистам удалось связаться с сыном Анатолия, Алексеем, который подтвердил смерть отца.

"Да, это правда – отец умер. Ему стало плохо, мы отвезли его в больницу. Он был в реанимации в течение двух дней, но, к сожалению, утром 17 декабря умер", – рассказал сын.

В то же время прокурор по делу Захаренко, Валерий Сагадин, отметил, что следующее заседание запланировано на 13 января 2025 года.

"Это заседание должно состояться. Будет ли там жена Захаренко, я не знаю, но его защитник должен прийти и, соответственно, предоставить документы, которые удостоверяют смерть его подзащитного. Также адвокат должен озвучить позицию по этому делу: настаивают они на реабилитации или нет. После этого будем определяться: будем мы слушать дело дальше или будем закрывать производство", – заявил он.

Что известно о деле "медленнинского стрелка"

Анатолия Захаренко обвиняли в убийстве шести военных и волонтера. Тогда восемь друзей приехали на отдых к озеру, которое принадлежало Захаренко на Житомирщине, которого они якобы знали более 15 лет, но ночью семеро из них были расстреляны. Выжил только один.

Свидетели отметили, что между обвиняемым и его друзьями не было конфликтов. Однако Захаренко, по словам свидетелей, выпил около 300 граммов водки и имел при себе охотничье ружье и наполненный патронташ.

Захаренко получил прозвище "Попельнянский стрелок", а первые два года следствия он провел под стражей. Впоследствии ему изменили меру пресечения на домашний арест.