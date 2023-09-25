Напомним, что недавно украинские бойцы освободили Андреевку. Там наши герои ликвидировали живую силу так называемой "второй армии мира".
К теме Россияне прятались в руинах: воины ВСУ показали мощные кадры освобождения Андреевки
Третья штурмовая мощно заходила на позиции россиян под Андреевкой
На обнародованном видео можно увидеть, как Третья штурмовая бригада заходила на позиции оккупантов под Андреевкой.
Штурмовые группы закрепляются в отбитых у оккупантов блиндажах, собирают БК и трофеи, и выдвигаются штурмовать позиции в лесополосе дальше.
Как наши защитники заходили на вражеские позиции под Андреевкой: смотрите видео
Что известно об освобождении Андреевки
- Напомним, что ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области 15 сентября, хотя сообщения об этом появлялись еще 14 сентября.
- Прес-офицер Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал, что село Андреевка полностью разрушено, его фактически нет. Но его взятие позволяет ВСУ двигаться дальше, освобождая наши земли от российских захватчиков.
- По словам Бородина, уцелевших построек в селе нет. С зимы там уже не было гражданского населения, ведь Андреевку захватили оккупанты. Во время своего продвижения зимой россияне уничтожали и без того небольшой населенный пункт.
- Кроме того, староста Ивановского Старостинского округа Данько рассказала, что в Андреевке не было собственной инфраструктуры и отделения почты. До начала полномасштабного вторжения там проживало всего 77 человек.