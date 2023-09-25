Напомним, что недавно украинские бойцы освободили Андреевку. Там наши герои ликвидировали живую силу так называемой "второй армии мира".

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Третья штурмовая мощно заходила на позиции россиян под Андреевкой

На обнародованном видео можно увидеть, как Третья штурмовая бригада заходила на позиции оккупантов под Андреевкой.

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Штурмовые группы закрепляются в отбитых у оккупантов блиндажах, собирают БК и трофеи, и выдвигаются штурмовать позиции в лесополосе дальше.

Как наши защитники заходили на вражеские позиции под Андреевкой: смотрите видео

Обратите внимание! Андреевка является ключевым населенным пунктом, ключевым узлом сообщения между такими населёнными пунктами как Курдюмовка и Клещеевка. Это же направление имеет узел, который является как логистическим, так и одним из немногих переходов непосредственно через высоты и через железную дорогу, которая пролегает непосредственно к городу Бахмут.

Что известно об освобождении Андреевки