Воины показали кадры зачистки одной из улиц. Российские оккупанты скрывались в руинах, в которые сами же превратили местные здания.

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Освобождение Андреевки. Работает штурмовая группа взвода "Мирон", 2-й штурмовой роты, 2-го штурмового батальона 3 ОШБр,

– говорится в сообщении.

Как происходила зачистка Андреевки: смотрите видео

Заметьте! Ранее украинские герои показали, как уничтожали врага в Андреевке. Просмотреть эпические кадры можно здесь.

Увольнение Андреевки – главное

По состоянию на сентябрь 2023 контрнаступление героев ВСУ продолжается. В частности, в его пределах освободили ряд населенных пунктов. В частности, Клищиевку и Андреевку.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинский флаг над Андреевкой установили в сентябре 2023 года. Несмотря на то, что оккупанты пытались восстановить свои позиции и идти на штурм, весь населенный пункт находится под контролем ВСУ.

После освобождения Андреевки воины ВСУ перерезали оккупантам доступ к местной железной дороге. Освобождение Андреевки имеет важное значение для дальнейшего продвижения героев.