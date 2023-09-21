Воїни показали кадри зачистки однієї з вулиць. Російські окупанти переховувалися в руїнах, у які самі ж перетворили місцеві будівлі.

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Звільнення Андріївки. Працює штурмова група взводу "Мирон", 2-ї штурмової роти, 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр,

– мовиться у повідомленні.

Як відбувалася зачистка Андріївки: дивіться відео

Зауважте! Раніше українські герої показали, як знищували ворога в Андріївці. Переглянути епічні кадри можна тут.

Звільнення Андріївки – головне

Станом на вересень 2023 року контрнаступ героїв ЗСУ триває. Зокрема, у його межах звільнили низку населених пунктів. Зокрема, Кліщіївку та Андріївку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що український прапор над Андріївкою встановили у вересні 2023 року. Попри те, що окупанти намагалися відновити свої позиції та йти на штурм, весь населений пункт перебуває під контролем ЗСУ.

Після звільнення Андріївки воїни ЗСУ перерізали окупантам доступ до місцевої залізниці. Звільнення Андріївки має важливе значення для подальшого просування героїв.