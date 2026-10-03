Об этом сообщило адвокатское объединение "Клочков и партнеры", представляющее интересы режиссера.

Что известно о деле?

После внесения залога Андрей Белоус покинул следственный изолятор. Под стражей режиссер находился почти год – меру пресечения ему избрали 22 октября 2025 года.

17 августа суд оставил Белоуса под стражей, одновременно определив возможность внесения залога в размере почти 5 миллионов гривен. Тогда сторона защиты называла эту сумму "непосильной", заявляя, что семья не имеет возможности внести ее самостоятельно.

В адвокатском объединении заявили, что дело было сложным.

Отдельным вызовом стала информационная составляющая дела. СМИ и социальные сети формировали отношение к человеку задолго до того, как свою оценку делу должен был дать суд. Фактически приходилось работать в условиях, когда общественный приговор пытались вынести раньше судебного,

– пишут адвокаты.

Также в "Клочков & партнеры" заявили о "невероятном давлении", которое, по их словам, сопровождало судебный процесс.

В то же время выход из СИЗО под залог не означает прекращения уголовного производства или признания судом невиновности Белоуса. Окончательную оценку обстоятельствам дела должен дать суд.

Напомним, правоохранительные органы инкриминируют Андрею Белоусу систематические домогательства. Следствие утверждает, что начиная с 2017 года режиссер пользовался своим влиятельным статусом в театральной сфере и должностью преподавателя, чтобы принуждать студенток к интимным отношениям против их воли.