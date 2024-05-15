Именно для этого он назначил министром обороны экономиста без военного опыта Андрея Белоусова. Во время своего выступления в Раде 14 мая новый глава министерства очертил приоритеты, которые ему поставил Путин.
Смотрите также К сожалению, он умный: способен ли новый министр обороны России переломить ход войны
К чему готовится Путин
Белоусов отметил, что его основные задачи – обеспечить полную интеграцию военной экономики в общую российскую экономику и сделать Министерство обороны максимально открытым для инноваций.
Основным вопросом он назвал оснащение и снабжение войск современной техникой, боеприпасами, ракетами, средствами связи, беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы.
Приоритеты Белоусова включают:
- выполнение гособоронзаказа на 2025 год;
- ежегодный запрос на новое вооружение и технику из российского ОПК;
- подбор кадров.
Белоусов также заявил, что пока нет необходимости обсуждать "чрезвычайные меры", такие, как частичная или всеобщая мобилизация граждан.
Аналитики ISW отмечают, что приоритеты Белоусова согласуются с их оценкой, что его назначение свидетельствует о намерениях Путина мобилизовать экономику и оборонную промышленность для поддержки длительной войны в Украине и подготовки к возможной конфронтации с НАТО.
Белоусов стал министром обороны России: что известно
- 12 мая стало известно, что новым министром обороны России стал экономист Андрей Белоусов. Также известно, что новую должность нашли и для Сергея Шойгу. Он теперь будет секретарем Совбеза России.
- Известно, что у Белоусова нет военного опыта. По словам Пескова, назначение гражданского на военную должность не изменит системы координат в военной составляющей ведомства. О биографии нового главы Минобороны России, – читайте в материале 24 Канала.
- Отметим, что преемник Шойгу утверждает, что готов даже пожертвовать жизнью для выполнения своих обязанностей.