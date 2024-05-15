Именно для этого он назначил министром обороны экономиста без военного опыта Андрея Белоусова. Во время своего выступления в Раде 14 мая новый глава министерства очертил приоритеты, которые ему поставил Путин.

Смотрите также К сожалению, он умный: способен ли новый министр обороны России переломить ход войны

К чему готовится Путин

Белоусов отметил, что его основные задачи – обеспечить полную интеграцию военной экономики в общую российскую экономику и сделать Министерство обороны максимально открытым для инноваций.

Основным вопросом он назвал оснащение и снабжение войск современной техникой, боеприпасами, ракетами, средствами связи, беспилотниками и системами радиоэлектронной борьбы.

Приоритеты Белоусова включают:

выполнение гособоронзаказа на 2025 год;

ежегодный запрос на новое вооружение и технику из российского ОПК;

подбор кадров.

Белоусов также заявил, что пока нет необходимости обсуждать "чрезвычайные меры", такие, как частичная или всеобщая мобилизация граждан.

Аналитики ISW отмечают, что приоритеты Белоусова согласуются с их оценкой, что его назначение свидетельствует о намерениях Путина мобилизовать экономику и оборонную промышленность для поддержки длительной войны в Украине и подготовки к возможной конфронтации с НАТО.

Белоусов стал министром обороны России: что известно