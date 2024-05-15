Саме для цього він призначив міністром оборони економіста без військового досвіду Андрєя Бєлоусова. Під час свого виступу в Раді 14 травня новий очільник міністерства окреслив пріоритети, які йому поставив Путін.

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До чого готується Путін

Бєлоусов зазначив, що його основні завдання – забезпечити повну інтеграцію військової економіки в загальну російську економіку та зробити Міністерство оборони максимально відкритим для інновацій.

Основним питанням він назвав оснащення та постачання військ сучасною технікою, боєприпасами, ракетами, засобами зв’язку, безпілотниками та системами радіоелектронної боротьби.

Пріоритети Бєлоусова включають:

виконання держоборонзамовлення на 2025 рік;

щорічний запит на нове озброєння та техніку з російського ОПК;

підбір кадрів.

Бєлоусов також заявив, що наразі немає потреби обговорювати "надзвичайні заходи", такі як часткова або загальна мобілізація громадян.

Аналітики ISW зазначають, що пріоритети Бєлоусова узгоджуються з їхньою оцінкою, що його призначення свідчить про наміри Путіна мобілізувати економіку та оборонну промисловість для підтримки тривалої війни в Україні та підготовки до можливої конфронтації з НАТО.

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