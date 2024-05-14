Його цитують прокремлівські пропагандистські ЗМІ. Зокрема наступник Шойгу заявив, що нібито "навіть готовий померти", якщо це необхідно "для виконання поставлених завдань", передає 24 Канал.

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Бєлоусов назвав пріоритети своєї роботи

Наступник Шойгу зробив низку заяв на засіданні Ради Федерації, яке проходило 11 травня. Так, Бєлоусов заявив, що пріоритетом його роботи буде "перемога", а також наголосив, що "докладе усіх зусиль, щоб її досягти". Новий міністр оборони також заявив, що він завжди керується принципом "помилятися можна, брехати не можна".

Серед іншого також пролунали й різні заяви щодо роботи відомства. Так, Бєлоусов заявив, що почав знайомитися зі справами міноборони, й в першу чергу – з питаннями проведення так званої "спецоперації". Наступник Шойгу також вважає, що потрібно підвищувати ефективність виконання державних оборонних замовлень, а також посилювати контроль за ціноутворенням.

Окрім того, оскільки Бєлоусов за фахом економіст, то він планує інтегрувати економіку Росії, щоб підвищити військові витрати. Щоб не сіяти паніку серед росіян, наступник Шойгу не став порушувати питання мобілізації, а лише додав, що комплектування окупаційної армії також є важливим завданням. Також Бєлоусов розповів, що планує покращувати військову освіту в Росії, попрацювати над питанням виплат російським загарбникам та забезпечення їх житлом.

Ба більше, наступник Шойгу планує відпрацьовувати нові методи бойових дій, адже збирається діяти на випередження ЗСУ. Наостанок Бєлоусов високопарно заявив, що нібито "готовий віддати життя", щоб вирішити поставлені перед ним завдання.

Зобов'язуюсь докласти всі мої сили, здоров'я і, якщо буде потрібно, життя для вирішення поставлених завдань,

– заявив Бєлоусов.

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