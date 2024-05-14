Міноборони Росії за часів Сєргєя Шойгу загрузло в корупції, однак на думку голови благодійного фонду "Русь сидящая" Ольги Романової, якою вона поділилась з 24 Каналом, корупційність – це не те, за що звільняють путінських міністрів. Водночас Шойгу був великим "подарунком" для людей, що виступають проти війни в Україні.

До теми Курс на довгу війну та баланс між "вежами Кремля": для чого Путіну Бєлоусов і що буде з Шойгу

Переконаний "яструб"

Ексміністр оборони Росії був, за словами Романової, тупим, не військовим, багато крав, і це було його "перевагами".

Водночас Андрєй Бєлоусов, на жаль, розумний. Він – розумний випещений фашист. Він любить класичну музику. Він переконаний "яструб" і прихильник переведення російської економіки на мобілізаційні рейки. Імовірно в Росії буде переділ власності. Це дуже серйозний путінський "акорд",

– наголосила Романова.

Бєлоусов незадоволений, що так зване "СВО" серед пріоритетів росіян – десь на периферії. Тепер, на її думку, буде "все для фронту, все для перемоги", і війна має прийти у дім кожного росіянина.

"Це вже відбувається. Зокрема, в Бєлгородській області. Водночас наступ росіян у Харківській області, хочеться вірити, наразі тільки маневр. Проте в цілому ситуація дуже серйозна", – підкреслила голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Зверніть увагу! Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали наприкінці квітня, що у росіян не вистачить ресурсів для захоплення Харкова. Водночас зараз у ГУР вважають, що Росія наприкінці травня – початку червня може готувати основний наступ на Харків та Суми. Також в планах ворога захопити одне з цих міст.

Може переграти Путіна

Ще до початку просування окупантів на півночі Харківщини аналітики та експерти зазначали, що Росія не має ресурсу для того, щоб проводити активні наступальні операції. Проте після того, як міноборони очолив Бєлоусов, ситуація може змінитися.

Тепер новий міністр буде займатися забезпеченням армії боєприпасами, зброєю, технікою та усім необхідним, а він, на жаль, знайде відповідні ресурси,

– зауважила вона.

Щодо резерву особового складу, то в російських зонах ще залишається щонайбільше 150 тисяч ув'язнених, яких можна відправити на фронт. А далі потрібна мобілізація.

"Впевнена, що у Бєлоусова не буде жодних сумнівів щодо її проведення. До того ж йому як цинічній та жорсткій людині абсолютно все одно. Якщо ж припустити, що хтось зможе переграти Путіна та посісти його місце, то Бєлоусов – один з тих, хто здатен це зробити", – резюмувала Ольга Романова.

Що відбувається в міністерстві оборони Росії