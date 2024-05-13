Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що Україна не має жодного відношення до того, що відбулося в Бєлгороді з підривом будинку. Це внутрішня проблема Росії – і не єдина, адже фугасні бомби чи ракети, які ворог використовує для атаки по території України, падають на територію Росії включно із Бєлгородщиною і призводять до руйнацій там.

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Намагаються відвернути увагу

Михайло Подоляк зауважив, що таку велику кількість різних версій Росія видає, бо не може жодним чином визнати на внутрішньому ринку, що вибух у багатоповерхівці в Бєлгороді – це наслідки дуже поганого типу зброї, яку росіяни використовують у війні.

Росіяни не хочуть брати на себе провину за те, що роблять. Крім того, вони намагаються шляхом цих версій відвернути увагу міжнародних спільнот,

– сказав радник голови Офісу Президента України.

Коли був збитий MH-17, протягом тривалого часу було чимало різних версій, як це могло статися, хоча всі розуміли, що відпрацював російський ЗРК "Бук". Але внаслідок цих версій росіяни довгий час утримували медійний простір в спекулятивному стані, постійно закидуючи все нові й нові припущення.

Спроби Росії прив'язати теракт у "Крокус-Сіті" до України та виправдатися в очах міжнародних спільнот також не мали жодного успіху, і наразі вони намагаються поширити тему Бєлгородщини, тобто підриву секції будинку. Але це теж не вплине на міжнародні спільноти, які через деякий час завершать всі ці розмови,

– наголосив Михайло Подоляк.

Це станеться тому, що після більш ніж двох років війни глобальний політичний та інформаційний простір розуміє, що відбувається і в Бєлгороді, і в "Крокус-Сіті". Тож ці пропагандистські спроби повпливати на певні процеси не мають значення.

Але щодо внутрішнього ринку Росії, то немає сенсу навіть говорити про те, що вони будуть об'єктивно на все дивитись та ставити правильні питання. Вони будуть продовжувати казати, що Україна веде війну неправильно.

Жодних юридичних наслідків для України

Михайло Подоляк виділяє три ключові висновки:

У рамках оборонної війни Україна може завдавати будь-яких ударів по будь-якій інфраструктурі Росії. Росія намагається атакувати українську територію і робить це зі своєї території, зокрема з міста Бєлгород, наносячи паралельно удари по своїй соціальній інфраструктурі. Юридично винною у війні Росії проти України є лише російська сторона як країна-агресор. Тому все, що відбувається в Бєлгороді, не має жодних юридичних наслідків для України.

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