Про це повідомляють російські ЗМІ. У будинках, які розташовані поруч з однією з впалих бомб жителів будуть евакуйовувати, передає 24 Канал.

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У Бєлгородській області авіабомба впала поруч з будинками

Жителі Бєлгородської області пишуть у коментарях на сторінках губернатора Вячєслава Гладкова, що інцидент стався в районі селища Разумне. При цьому мовиться про дві авіабомби.



Жителі Бєлгордської області бідкалися про авіабомби / Фото з російських телеграм-каналів

Попередньо, перший боєприпас впав увечері 12 травня, а другий рано-вранці 13 травня за кілька десятків метрів від житлових будинків на Верескової вулиці. Наразі місцева влада оголосила про евакуацію найближчих будинків, щоб знищити боєприпас. На фото можна побачити, що снаряд перебуває біля житлових споруд та глибоко увійшов у землю.



У Бєлгородській області бомба впала біля житлових будинків / Фото з російських телеграм-каналів

Прокоментував цей інцидент і губернатор Вячєслав Гладков. Він підтвердив падіння ФАБ у селищі Розумне, але російські авіабомби назвав "вибухонебезпечними предметами".

Бєлгородський губернатор зазначив, що на місці працюють усі служби, місце падіння оточене силами УМВС та самооборони. Усіх мешканців прилеглих будинків попросили тимчасово виїхати у безпечне місце – до 18 години, а тим, хто не може виїхати самостійно, нібито надано автобуси.

"Усього виїхали самостійно близько 250 осіб, до ПТР перебуває 37 мешканців – усі забезпечені харчуванням та доглядом співробітників адміністрації. Усі служби продовжують працювати на місці. Охорона будинків здійснюється методом патрулювання силових структур та самооборони", – пише Гладков.

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