Об этом сообщают российские СМИ. В домах, которые расположены рядом с одной из упавших бомб жителей будут эвакуировать, передает 24 Канал.

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В Белгородской области авиабомба упала рядом с домами

Жители Белгородской области пишут в комментариях на страницах губернатора Вячеслава Гладкова, что инцидент произошел в районе поселка Разумное. При этом говорится о двух авиабомбах.



Жители Белгордской области жаловались на авиабомбы / Фото из российских телеграм-каналов

Предварительно, первый боеприпас упал вечером 12 мая, а второй рано утром 13 мая в нескольких десятках метров от жилых домов на Вересковой улице. Сейчас местные власти объявили об эвакуации ближайших домов, чтобы уничтожить боеприпас. На фото можно увидеть, что снаряд находится возле жилых сооружений и глубоко вошел в землю.



В Белгородской области бомба упала возле жилых домов / Фото из российских телеграм-каналов

Прокомментировал этот инцидент и губернатор Вячеслав Гладков. Он подтвердил падение ФАБ в поселке Разумное, но российские авиабомбы назвал "взрывоопасными предметами".

Белгородский губернатор отметил, что на месте работают все службы, место падения окружено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место – до 18 часов, а тем, кто не может выехать самостоятельно, якобы предоставлены автобусы.

"Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находится 37 жителей – все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации. Все службы продолжают работать на месте. Охрана домов осуществляется методом патрулирования силовых структур и самообороны", – пишет Гладков.

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