Об этом сообщают российские СМИ. В домах, которые расположены рядом с одной из упавших бомб жителей будут эвакуировать, передает 24 Канал.
К теме Удар по дому в Белгороде нанесли российским боеприпасом, – расследователи CIT
В Белгородской области авиабомба упала рядом с домами
Жители Белгородской области пишут в комментариях на страницах губернатора Вячеслава Гладкова, что инцидент произошел в районе поселка Разумное. При этом говорится о двух авиабомбах.
Жители Белгордской области жаловались на авиабомбы / Фото из российских телеграм-каналов
Предварительно, первый боеприпас упал вечером 12 мая, а второй рано утром 13 мая в нескольких десятках метров от жилых домов на Вересковой улице. Сейчас местные власти объявили об эвакуации ближайших домов, чтобы уничтожить боеприпас. На фото можно увидеть, что снаряд находится возле жилых сооружений и глубоко вошел в землю.
В Белгородской области бомба упала возле жилых домов / Фото из российских телеграм-каналов
Прокомментировал этот инцидент и губернатор Вячеслав Гладков. Он подтвердил падение ФАБ в поселке Разумное, но российские авиабомбы назвал "взрывоопасными предметами".
Белгородский губернатор отметил, что на месте работают все службы, место падения окружено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место – до 18 часов, а тем, кто не может выехать самостоятельно, якобы предоставлены автобусы.
"Всего выехали самостоятельно около 250 человек, в ПВР находится 37 жителей – все обеспечены питанием и уходом сотрудников администрации. Все службы продолжают работать на месте. Охрана домов осуществляется методом патрулирования силовых структур и самообороны", – пишет Гладков.
В Белгороде закончили поисковую операцию в обвалившемся доме
- В министерстве чрезвычайных дел России утром 13 мая сообщили, что освободили из-под завалов 15 тел. Среди погибших по меньшей мере 2 ребенка.
- Россияне также фиксируют количество пострадавших в результате обвала многоэтажки в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что в результате инцидента в Белгороде пострадало 20 человек, в том числе несовершеннолетние.
- По словам российских спасателей, удалось спасти 17 человек. Поисково-спасательная операция была завершена всего за сутки.
- Стоит отметить, что утром обвал дома в Белгороде прогремел мощный взрыв. Впоследствии в сети появились кадры, где видно, что полностью обвалился подъезд здания с первого по десятый этаж.