Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что произошло в Белгороде с подрывом дома. Это внутренняя проблема России – и не единственная, ведь фугасные бомбы или ракеты, которые враг использует для атаки по территории Украины, падают на территорию России включая Белгородщину и приводят к разрушениям там.
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Пытаются отвлечь внимание
Михаил Подоляк отметил, что такое большое количество различных версий Россия выдает, потому что не может никоим образом признать на внутреннем рынке, что взрыв в многоэтажке в Белгороде – это последствия очень плохого типа оружия, которое россияне используют в войне.
Россияне не хотят брать на себя вину за то, что делают. Кроме того, они пытаются путем этих версий отвлечь внимание международных сообществ,
– сказал советник главы Офиса Президента Украины.
Когда был сбит MH-17, в течение длительного времени было немало различных версий, как это могло произойти, хотя все понимали, что отработал российский ЗРК "Бук". Но в результате этих версий россияне долгое время удерживали медийное пространство в спекулятивном состоянии, постоянно забрасывая все новые и новые предположения.
Попытки России привязать теракт в "Крокус-Сити" к Украине и оправдаться в глазах международных сообществ также не имели никакого успеха, и сейчас они пытаются распространить тему Белгородщины, то есть подрыва секции дома. Но это тоже не повлияет на международные сообщества, которые через некоторое время завершат все эти разговоры,
– отметил Михаил Подоляк.
Это произойдет потому, что после более чем двух лет войны глобальное политическое и информационное пространство понимает, что происходит и в Белгороде, и в "Крокус-Сити". Поэтому эти пропагандистские попытки повлиять на определенные процессы не имеют значения.
Но относительно внутреннего рынка России, то нет смысла даже говорить о том, что они будут объективно на все смотреть и задавать правильные вопросы. Они будут продолжать говорить, что Украина ведет войну неправильно.
Никаких юридических последствий для Украины
Михаил Подоляк выделяет три ключевых вывода:
- В рамках оборонительной войны Украина может наносить любые удары по любой инфраструктуре России.
- Россия пытается атаковать украинскую территорию и делает это со своей территории, в частности из города Белгород, нанося параллельно удары по своей социальной инфраструктуре.
- Юридически виновной в войне России против Украины является только российская сторона как страна-агрессор. Поэтому все, что происходит в Белгороде, не имеет никаких юридических последствий для Украины.
Взрыв в доме Белгорода: что известно
- Утром 12 мая в 11:21 в Белгороде прогремел взрыв в одном из домов по улице Щорса, в результате которого обвалился целый подъезд дома – с первого по десятый этаж. В результате обвала погибло 15 человек.
- Когда спасатели прибыли на место происшествия, на них обвалилась крыша этой жилой застройки, из-за чего они оказались под завалами. Позже выяснилось, что ни волонтеры, ни спасатели не пострадали в результате обвала крыши.
- По словам россиян, дом "был поврежден обломком", однако последствия взрыва в доме могли возникнуть после действий печально известной ПВО оккупантов, ведь враг часто размещает свои системы в жилых кварталах.
- OSINT-аналитик Tendar заметил, что нельзя исключить версию со взрывом газа, ведь российская инфраструктура разрушается налево и направо, поэтому иногда в России трудно определить, что это: теракт, халатность или несчастный случай.