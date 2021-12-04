Андрей Богдан отпраздновал 45-летие и показал свое детское фото
Источник:фейсбук Андрея Богдана
Андрей Богдан 3 декабря громко отпраздновал свое 45-летие. День рождения бывший глава Офиса Президента отмечал в столичном ресторане Kritikos.
Как пишут ряд украинских СМИ, на празднование юбилея Богдана пришли немало политиков и известных людей.
Важно Богдан пожаловался, что взламывают его телеграм, и "подозревает" Зеленского с Бакановым
В частности, среди гостей мероприятия присутствовали:
- народные депутаты из "Слуги народа" Алина Загоруйко и Николай Сольский,
- журналист Дмитрий Гордон с женой Олесей Бацман,
- депутат Алексей Гончаренко.
Также Богдана пришли поздравить мэр Киева Виталий Кличко и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Всего на праздновании были примерно 20 гостей. В фейсбуке бывший глава Офиса Президента опубликовал свою детскую фотографию.
Спасибо всем за поздравления,
– написал он.
Андрей Богдан в детстве / Фото из фейсбука Богдана
Что известно об Андрее БогданеЭто бывший адвокат Игоря Коломойского и чиновник из правительств Юлии Тимошенко и Николая Азарова. Наибольшую славу он получил как глава Офиса Президента Владимира Зеленского. Тогда многие считали его едва ли не самым влиятельным человеком в команде нового президента. Впрочем, в феврале 2020 года Богдана отправили в отставку, а его место занял Андрей Ермак.
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