Кабмин назначил временного руководителя ГСЧС

Правительство приняло новое кадровое решение относительно главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Так, Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял назначение нового главы ГСЧС.

О кадровых изменениях в руководстве ГСЧС сообщили в телеграм-канале Правительства.

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Смена руководства в ГСЧС

Кабмин 27 февраля временно возложил исполнение обязанностей председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на Андрея Даника.

Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Даника Андрея Николаевича,

– написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

С января 2020 года Даник был начальником управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

Также 8 сентября 2023 года Кабинет министров издал распоряжение "О временном возложении исполнения обязанностей первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Даника Андрея Николаевича".

Известно, что Андрей Даник награжден:

Отличием МЧС Украины "За отвагу в чрезвычайной ситуации" II степени (2005 год),

Почетным знаком отличия МЧС Украины (2009 год),

Нагрудным знаком "Знак Почета" (2014 год),

Нагрудным знаком "За отвагу в чрезвычайной ситуации" (2015 год),

Орденом "За мужество" III степени (2015 год),

Орденом Богдана Хмельницкого III степени (2017 год),

медалью "За оборону Авдеевки" (2017 год),

памятной медалью "За оборону Мариуполя" (2017 год),

Отличием Президента Украины "За участие в антитеррористической операции" (2017 год),

Отличием МВД (2018 год), Нагрудным знаком "За отличие в службе" (2018 год),

Отличием Командующего объединенных сил "За доблесть и верность" (2019 год),

Отличием Командующего объединенных сил "Казацкий крест" III степени (2019 год).

Кроме этого известно, что в августе 2023 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя ГСЧС Владимира Демчука. С мая 2023 года он был заместителем председателя ГСЧС.

Кабмин назначил нового главу НАПК

Правительство 25 августа 2023 года уволило Сергея Крука с должности главы ГСЧС. Это связано с проверками в ГСЧС, которые проходили в рамках дела об авиакатастрофе в Броварах. В январе 2023 года в жилом квартале Броваров упал вертолет ГСЧС, на борту которого было руководство Министерства внутренних дел.

Кабинет министров 27 февраля назначил Виктора Павлущика председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже сообщил об утверждении Павлущика новым главой НАПК. Он отметил, что правительство продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры, ведь это одна из главных реформ.

По словам Шмыгаля, правительство со своей стороны будет надежным партнером, потому что от качества антикоррупционной инфраструктуры напрямую зависит эффективность государственного управления.