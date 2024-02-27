Про кадрові зміни в керівництві ДСНС повідомили в телеграм-каналі Уряду.
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Зміна керівнцтва в ДСНС
Кабмін 27 лютого тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій на Андрія Даника.
Тимчасово покладено виконання обов'язків Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича,
– написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Із січня 2020 року Даник був начальником управління ДСНС України в Черкаській області.
Також 8 вересня 2023 року Кабінет міністрів видав розпорядження "Про тимчасове покладення виконання обов’язків першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Даника Андрія Миколайовича".
Відомо, що Андрій Даник нагороджений:
- Відзнакою МНС України "За відвагу в надзвичайній ситуації" II ступеня (2005 рік),
- Почесною відзнакою МНС України (2009 рік),
- Нагрудним знаком "Знак Пошани" (2014 рік),
- Нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації" (2015 рік),
- Орденом "За мужність" ІІІ ступеня (2015 рік),
- Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2017 рік),
- медаллю "За оборону Авдіївки" (2017 рік),
- пам'ятною медаллю "За оборону Маріуполя" (2017 рік),
- Відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції" (2017 рік),
- Відзнакою МВС (2018 рік), Нагрудним знаком "За відзнаку в службі" (2018 рік),
- Відзнакою Командувача об’єднаних сил "За звитягу та вірність" (2019 рік),
- Відзнакою Командувача об’єднаних сил "Козацький хрест" ІІІ ступеня (2019 рік).
Крім цього відомо, що в серпні 2023 року Кабінет міністрів призначив виконуючим обов'язків голови ДСНС Володимира Демчука. З травня 2023 року він був заступником голови ДСНС.
Кабмін призначив нового очільника НАЗК
Кабінет міністрів 27 лютого призначив Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль теж повідомив про затвердження Павлущика новим головою НАЗК. Він зазначив, що уряд продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури, адже це одна з головних реформ.
За словами Шмигаля, уряд зі свого боку буде надійним партнером, бо від якості антикорупційної інфраструктури напряму залежить ефективність державного управління.