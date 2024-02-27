Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук .
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"Призначено за поданням Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича Головою Національного агентства з питань запобігання корупції", –зазначив Мельничук.
В уряді привітали Павлущика
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль теж повідомив про затвердження Павлущика новим головою НАЗК. Він зазначив, що уряд продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури, адже це одна з головних реформ.
"Сьогодні Уряд згідно з нормою закону затверджує нового голову НАЗК. Відбувся прозорий конкурс, визначений переможець – Віктор Павлущик, конкурсна комісія внесла подання Кабінетові Міністрів України про його призначення", – зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр зазначив, що уряд зі свого боку буде надійним партнером, бо від якості антикорупційної інфраструктури напряму залежить ефективність державного управління.
Що цьому передувало
25 лютого стало відомо, що конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК оголосила переможцем конкурсу Віктора Павлущика. За його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії.
Павлущик займав посаду старшого детектива – керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.