Сбежавший из страны экс-нардеп Андрей Деркач стал одним из кандидатов в Совет Федерации России

Бывший народный депутат Украины Андрей Деркач, который сбежал из страны и находится в розыске, стал одним из кандидатов в Совет Федерации России от Астраханской области.

Еще в 2019 году он был избран народным депутатом 9 созыва по 159 округу, то есть в Сумской области, как беспартийный самовыдвиженец.

Смотрите также Государству передали имущество братьев Медведчука и Козака: в ГБР сказали, о каких активах идет речь

Деркач стал одним из кандидатов в Совет Федерации России

Пропагандистские СМИ России пишут, что губернатор Астраханской области в случае победы на выборах главы региона предлагает в Совет чиновников, среди которых оказался и бывший народный депутат Андрей Деркач.

Много лет Деркач работал в пользу России и продвигал пропагандистские нарративы Кремля. Но при этом утверждал, что не является российским агентом, а является лишь украинским патриотом. Сейчас в этом вопросе можно официально ставить точку. Подтвердилось, что Деркач все это время работал в пользу Путина, и теперь получает вознаграждение за свой труд,

– заявил журналист.



Деркач стал одним из кандидатов / Скриншот Дениса Казанского

Еще в 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Андрея Деркача в государственной измене и незаконном обогащении. В частности он должен был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать дипломатические отношения с США и мешать интеграции Украины в ЕС и НАТО.



Андрей Деркач был народным депутатом / Фото из открытых источников

Как удалось выяснить следователям, он получил не менее 567 тысяч американских долларов от правоохранительных и разведывательных органов страны-агрессора за подрывную деятельность против Украины, которую выполнял.