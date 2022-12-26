На тролинг Патрона позже ответил сам Ермак. Руководитель ОП также пошутил над псом, информирует 24 канал.

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Как Патрон потролил Ермака

В своей соцсети руководитель Офиса Президента оставил пост с надписью: "Спокойно, имейте терпение". Отметим, что обычно Ермак сообщает об определенных событиях смайлами и многие шутят, что ему нужно подарить клавиатуру.

Так, на новый пост в сети отреагировал пес Патрон. Он написал Ермаку: "Вам таки передали клавиатуру".



Патрон потролил Ермака / Скриншот

Позже руководитель ОП опубликовал фото Патрона, на голове которого нарисовали новогоднюю шапку:

Что тебе на голове нарисовали? Может настоящий (колпак – 24 канал) подарить?

– потролил Ермак Патрона.



Патрон в новогодней шапке / фото Андрей Ермак

Пес Патрон возмущен мультиком о нем

Неизвестные сделали мультик об известном черниговском псе-сапере Патроне. Там собачка бегает по минному полю, а иногда даже и танцует.

На официальной странице Патрона попросили не распространять этот мультик и отметили, что он огорчил ГСЧСников. Поскольку дети, очень любят Патрона и могут копировать движения этого псевдосапера.

Патрон призвал производителей мультика остановиться и заметил, что это не героически, не весело и не круто.