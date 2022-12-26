На тролінг Патрона згодом відповів сам Єрмак. Керівник ОП також пожартував з пса, інформує 24 канал.

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Як Патрон потролив Єрмака

У своїй соцмережі керівник Офісу Президента залишив пост із написом: "Спокійно, майте терпіння". Зауважимо, що зазвичай Єрмак повідомляє про певні події смайлами і багато хто жартує, що йому потрібно подарувати клавіатуру.

Так, на новий допис у мережі відреагував пес Патрон. Він написав Єрмаку: "Вам таки передали клавіатуру".



Патрон потролив Єрмака / Скриншот

Згодом керівник ОП опублікував фото Патрона, на голові якого намалювали новорічну шапку:

Що це тобі на голові намалювали? Може справжнього (ковпака – 24 канал) подарувати?

– потролив Єрмак Патрона.



Патрон у новорічній шапці / фото Андрій Єрмак

Пес Патрон обурений мультиком про нього

Невідомі зробили мультик про відомого чернігівського пса-сапера Патрона. Там песик бігає по мінному полю, а іноді навіть і танцює.

На офіційній сторінці Патрона попросили не поширювати цей мультик і зауважили, що він засмутив ДСНСників. Оскільки діти, як так полюбляють песика Патрона, можуть копіювати рухи цього псевдосапера.

Патрон закликав виробників мультика зупинитися і зауважив, що це не героїчно, не весело й не круто.