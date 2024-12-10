Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Politico. Журналисты издания отмечают его роль как "фиксера" Зеленского, который помогает решать сложные дипломатические вопросы.

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Ермак вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы

Андрей Ермак второй раз подряд вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии издания. В этом году он занял второе место в категории "мечтатели".

Politico подчеркивает, что Ермак сместил акцент с попытки победить в войне на стратегию достижения мира. Его цель заключается в том, чтобы заручиться поддержкой международного сообщества и добиться справедливого мира для Украины, включая восстановление территориальной целостности и членство в НАТО.

В частности, в этом году он активно ищет собеседников среди ближайшего окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа, а также продолжает работать над привлечением поддержки от таких стран, как Индия.